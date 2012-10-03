"Пауку" запрещено проводить марш экскаваторов

//Общество

3 октября 2012, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Москвы отказали музыканту Сергею «Пауку» Троицкому в проведении марша экскаваторов и людей по Ленинградскому проспекту. Это будет крайне неудобно для городских служб и горожан.

"Марш экскаваторов и людей" с участием 140 тысяч своих сторонников и 3 630 единиц автотранспортной и строительной техники кандидат в мэры Химок Паук замышлял провести по маршруту Тверская застава - Ленинградский проспект - Ленинградское шоссе до развязки с Новосходненским и Машкинским шоссе. Кроме того, Паук планировал устроить в Химках концерт групп Motorhead и Slayer. "Конферансье шоу будет Рассел Кроу, а переводчиком выступит Паук и моднейшая Брежнева", - обещал он.



Объявленная цель - привлечение общественного внимания к транспортной проблеме Московской агломерации. Троицкий вместе с участниками акции хотел выступить за радикальное изменение схемы движения транспорта в Северо-западном и Северном округах, в Химках и Долгопрудном.



В официальном ответе департамент региональной безопасности написал, что в законе нет "таких форм проведения общественных мероприятий как митинг-встреча, конкурс-демонстрация, митинг-концерт".



