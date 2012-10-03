Россияне, начавшие работать после 2002 года, первыми ощутят прибавку к пенсии

//Общество

3 октября 2012, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне, которые начали работать после 2002 года, первыми ощутят реальную прибавку к пенсии, если будет предпринят так называемый страховой маневр, заявил статс-секретарь, замглавы Минтруда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

Одно из предложений Минтруда в рамках стратегии пенсионного развития России до 2030 года заключается в том, чтобы предпринять страховой маневр: оптимизировать тариф страховых взносов на накопительную составляющую пенсионной системы (временное снижение до 2-4%). Сейчас этот взнос составляет 6%. При этом предлагается предоставить застрахованным лицам право самостоятельного выбора — остаться в государственной пенсионной системе солидарного характера или нет.



«Самый первый результат с точки зрения реализации стратегии будет заключаться в том, что мы сохраним те темпы роста среднего размера пенсии и (роста — ред.) в реальном выражении, которые достигнуты сегодня», — сказал Пудов в ходе селекторной пресс-конференции с регионами России.



При этом, заметил замминистра, если не предпринимать никаких шагов по изменению пенсионной системы, реальный размер выплат по окончании трудовой деятельности будет падать по отношению к трудовому минимуму.



«Реальный результат будет ощутим за пределами 2020 года, когда пенсионная формула будет работать для более значимого числа лиц. Поскольку новое пенсионное правило, модели которого мы сейчас просчитываем, будет работать, в первую очередь, для лиц, которые начали работать после 2002 года… Поэтому их участие в солидарной системе в большем объеме страхового взноса позволит им иметь более реальную прибавку к пенсии», — отметил он.



Пенсионная формула пока находится в разработке. Однако Минтруд предлагает идеальное пенсионное правило, которое позволит обеспечить сбалансированность пенсионной системы страны. Оно подразумевает, что при 40 годах стажа и уплате страхового взноса в ПФР в размере 20% человек сможет получать пенсию в размере 40% от среднего заработка в течение 20 лет.



