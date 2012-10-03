Названы лучшие учителя России в этом году

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3 октября 2012, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vesti.ru

Лучшими учителями России в этом году признаны преподаватель русского языка и литературы Вита Кириченко из Москвы и учитель мировой художественной культуры Сергиево-Посадской гимназии Александр Демахин.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Учитель года" прошла в Екатерининском зале Кремля. Награды вручил президент России Владимир Путин. Общаясь с финалистами конкурса, глава государства подчеркнул, что выступает за создание крупных образовательных центров там, где это возможно, так как малокомплектные школы обходятся дороже и не предоставляют подобного качества образования.



Президент РФ дал обещание, что программа поддержки учителей, работающих на периферии, будет продолжена. Он напомнил, что сейчас государство выделяет гранты учителям, уезжающим работать на периферию, в размере 500 тысяч рублей, сообщают «Вести». "И будем вырабатывать и дальше дополнительные стимулы", — добавил Владимир Путин.



