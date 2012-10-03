Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Названы лучшие учителя России в этом году

3 октября 2012, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vesti.ru
фото с сайта vesti.ru

Лучшими учителями России в этом году признаны преподаватель русского языка и литературы Вита Кириченко из Москвы и учитель мировой художественной культуры Сергиево-Посадской гимназии Александр Демахин.

 Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Учитель года" прошла в Екатерининском зале Кремля. Награды вручил президент России Владимир Путин. Общаясь с финалистами конкурса, глава государства подчеркнул, что выступает за создание крупных образовательных центров там, где это возможно, так как малокомплектные школы обходятся дороже и не предоставляют подобного качества образования.


Президент РФ дал обещание, что программа поддержки учителей, работающих на периферии, будет продолжена. Он напомнил, что сейчас государство выделяет гранты учителям, уезжающим работать на периферию, в размере 500 тысяч рублей, сообщают «Вести». "И будем вырабатывать и дальше дополнительные стимулы", — добавил Владимир Путин.

НС

//картина дня

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан