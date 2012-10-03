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//Общество

Мама обрела сына через 16 лет после разлуки. Помогли «Одноклассники»

3 октября 2012, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Шестнадцать лет прожил мальчик без семьи, поскольку мать оставила его в роддоме, в связи с полученной родовой травмой и заключением врачей о том, что он останется инвалидом.

  Кроме того, отец роженицы запретил забирать новорожденного, поскольку он был рожден вне брака, а на руках имелся вызов из ФРГ для переезда на постоянное проживание.


Но случилось так, что мальчик оказался здоровым. С ним очень сблизилась его воспитательница, она  оформила гостевую опеку, регулярно забирая его на выходные, праздники и каникулы.


А в 2010 году на сайте «Одноклассники» она сумела отыскать его маму. Та очень обрадовалась, начала общаться с сыном. Сразу же она направила в суд исковое заявление о восстановлении в родительских правах. Иск рассматривали два года – нужно было направить соответствующие запросы по месту жительства матери. В итоге, районный суд одного из немецких земельных округов постановил, что нет никаких препятствий для переезда подростка к матери. Прокуратурой Советского округа г. Омска дано положительное заключение о восстановлении в родительских правах жительницы Германии. Решение суда уже вступило в законную силу: женщина имеет полное право на воспитание сына. Муж матери в дальнейшем планирует усыновить несовершеннолетнего.

НС

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