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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Главой Рособоронзаказа стал Александр Потапов

3 октября 2012, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил главой Рособоронзаказа Александра Потапова. Ранее этот пост занимала Людмила Воробьева. О ее отставке стало известно в середине сентября 2012 года.

 "Для улучшения работы Рособоронзаказ был передан в ведение правительства и сегодня назначил нового руководителя - Александра Потапова", - заявил глава правительства во время встречи с разработчиками стрелкового оружия и практиками из специальных подразделений на полигоне "ЦНИИТОЧМАШ", сообщает РИА Новости.

НС

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