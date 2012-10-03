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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Названы новые адвокаты участницы Pussy Riot Самуцевич

3 октября 2012, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

splogs.ru
splogs.ru

Два новых адвоката, которые будут защищать осужденную на два года участницу панк-группы Pussy Riot Екатерину Самуцевич, приступили к изучению материалов дела, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В Московский городской суд обратились адвокаты Фарит Муртазин и Ирина Хрунова, которые представили ордера на защиту Екатерины Самуцевич. В соответствии с соглашением они будут представлять интересы осужденной в суде кассационной инстанции. Адвокаты допущены к ознакомлению с материалами дела в полном объеме, и приступили к его изучению», – сказали в пресс-службе.

Ранее Самуцевич отказалась от услуг своего адвоката Виолетты Волковой. Жалоба на приговор, согласно которому трем участницам панк-группы предстоит провести в колонии два года, Мосгорсуд рассмотрит 10 октября.

Муртазин является адвокатом фигурантов «болотного дела» Аркадия Олейничева, Артема Савелова. Хрунова, является адвокатом «Агоры», защищала музыкального критика Артемия Троицкого в деле об оскорблении гаишника Николая Хованского. Кроме того, она является адвокатом бывшей пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой, которая выступила с разоблачительным интервью после оглашения приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, сообщает gazeta.ru.



НС

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