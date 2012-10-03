ФСБ России обвинила «Аль-Каиду» в поджогах лесов в Евросоюзе

//Общество

3 октября 2012, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров России заявил о причастности "Аль-Каиды" к поджогам лесов в странах Евросоюза.

По словам Бортникова, это террористическая организация реализует стратегию "тысячи уколов" и наносит значительный экономический и моральный ущерб без серьезных финансовых затрат и предварительной подготовки.

Согласно утверждению директора ФСБ, о поджогах свидетельствуют размещенные на экстремистских сайтах инструкции по организации "лесного джихада", в том числе рекомендации по местам поджога и способам скрытного отхода. "Вероятность выявления спецслужбами поджигателей минимальна", - уточнил он.

Напомним, минувшим летом лесные пожары охватили страны Средиземноморского региона. Больше всего от огня пострадала Испания. В этой стране за 2012 год выгорело 140 тысяч гектаров леса. Португалия просила помощи в тушении пожара у Евросоюза.