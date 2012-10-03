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//Общество

Кристен Пазик родила футболисту Андрею Шевченко третьего сына

3 октября 2012, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

championat.com
championat.com

Украинский футболист Андрей Шевченко стал отцом троих сыновей. Его супруга Кристен Пазик родила мальчика 1 октября. Сын прославленного футболиста появился на свет в лучшей частной клинике Лондона.

Андрей и Кристен уже воспитывают 7-летнего Джордана и 5-летнего Кристиана.  Супруга Шевченко с детьми постоянно живет в Лондоне. В столице Великобритании мальчики и будут учиться, получать образование.

Андрею Шевченко приходится работать в разных странах мира, но для поддержки супруги при родах футболист заранее прилетел в Англию.

ИЧ

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