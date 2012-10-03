В Москве полицейские недовольны порядками, установленными начальством

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3 октября 2012, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве новое руководство в полиции. Появились новые требования для сотрудников: все сотрудники московской полиции, в том числе опера, обязаны ходить по территории Петровки, 38, только в форме, по понедельникам они участвуют в строевых смотрах в полном обмундировании, а в служебных кабинетах им запретили держать цветы.

На посту начальника ГУВД по Москве Владимира Колокольцева сменил Анатолий Якунин. Его заместителем назначен Андрей Понорец.

Уже возмутились сотрудники угрозыска, работающие в "поле". Им приходится теперь переодеваться каждый раз, когда по службе необходимо появиться на Петровке. Сначала московские полицейские восприняли назначение Якунина позитивно. Но затем их смутили некоторые приказы и распоряжения генерала. Например, Якунин распорядился регулярно проводить офицерские собрания по разбору неэтичных поступков полицейских, где коллеги порицали бы друг друга. Сотрудникам ГУ МВД также раздали рабочие блокноты, куда обязали вписывать свои служебные планы на день и на месяц. При этом "дорожная карта" дальнейшего реформирования МВД, подготовленная рабочей группой при министре Колокольцеве, напротив, призывает минимизировать бумажную работу полицейских, пишет "РБК daily".

С ростом числа сообщений об авариях, произошедших по вине полицейских, Якунин приказал всем сотрудникам, имеющим водительские права, пересдать теоретический экзамен на знание ПДД. В профсоюзе, возглавляемом Михаилом Пашкиным, уже признали данный приказ незаконным.

Один из московских полицейских вспомнил, что "Колокольцев тоже начальник очень строгий, спуску никому не давал, но его решения все-таки были обдуманными".