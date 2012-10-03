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//Общество

Длительные каникулы принесут экономике миллиардные потери

3 октября 2012, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Российская экономика понесет гигантские финансовые потери из-за длительных январских и майских каникул, неожиданно подаренных властями нашим соотечественникам.

Российское правительство постановило, что на Новый год и Рождество россияне должны отдыхать 10 дней, а на Первомай и День Победы – ещё 9. Опросы показывают, что большинство россиян довольны.

Но специалисты уже подсчитали, что совокупно за январские и майские праздники 2013 года федеральный бюджет лишиться 200 миллиардов рублей, а ВВП потеряет 1 триллион, пишет "Российская газета".

Для сравнения: расходы на ЖКХ оцениваются в 140 миллиардов, а всё российское здравоохранение – в 500.

Напомним, в 2013 году россияне будут отдыхать 10 дней на Новый год и Рождество - с 30 декабря по 8 января. Затем гражданам РФ предложено догуливать еще несколько дней в мае, поскольку субботу и воскресенье 5 и 6 января перенесут на 2 и 3 мая, а понедельник 25 февраля - на пятницу 10 мая. В итоге 5 дней отдыха выпадут на Первомай, еще 4 - на День Победы.

ИЧ

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