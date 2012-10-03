Житель Джанкоя вырастил коноплю выше своего роста

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3 октября 2012, 12:05 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Джанкое в доме у 50-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли 7,127 кг конопли.

Милиционеры, прибыв к "ботанику" увидели за изгородью на приусадебном участке джанкойца растущие кусты с явными признаками ухода за ними.

По словам лейтенанта милиции Александра Старова, в ходе проведенного санкционированного обыска было изъято пять кустов наркосодержащих растений высотой от полутора и до двух метров.

В ходе следствия мужчина рассказал, что выращивал коноплю для собственного употребления, чтобы не покупать ее у наркоторговцев, сообщает "АН Крым".

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 309 ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта") УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.