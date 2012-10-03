Индивидуальные предприниматели тоже должны платить налоги

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3 октября 2012, 10:49 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

gigamir.net

Глава городского Комитета финансов Петербурга Эдуард Батанов считает действия Федеральной налоговой службы, направленные на проверку граждан, утратившие статус индивидуального предпринимателя, абсолютно правомерными.

«Налоги надо платить!» - подчеркнул Эдуард Батанов в беседе с корреспондентом портала «Новости малого бизнеса». «Наша региональная налоговая служба проделала огромную работу по легализации доходов предприятий всех форм собственности, - пояснил глава Комитета финансов.

– Несколько лет назад при ФНС были созданы специальные комиссии, которые вызывают на ковер руководителей предприятий, на которых слишком низкие заработные платы. В результате, бюджет города год от года растет. Индивидуальные предприниматели – это такие же горожане, они тоже должны платить налоги. Бояться этих проверок не следует – разумеется, если все налоги уплачены своевременно и в полном объеме».