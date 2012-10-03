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//Общество

В Москве сегодня объявят победителя конкурса "Учитель года - 2012"

3 октября 2012, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сегодня назовут имя победителя конкурса "Учитель года России — 2012". На победу в этом году претендуют пять учителей, отобранных по итогам трех финальных туров. Они проходили в Липецке на родине лучшего учителя прошлого года — Алексея Овчинникова.

Среди лауреатов на "Хрустального пеликана": учитель русского языка и литературы Вита Кириченко из Москвы, учитель физики Дмитрий Коляденко из Тюмени, учитель русского языка и литературы Наталья Малахова из Ставрополя, учитель математики Вадим Соломин из Санкт-Петербурга и учитель МХК из подмосковного города Сергиево-Посад Александр Демахин.

Президент России Владимир Путин вручит главный приз — Большого Хрустального пеликана - в Екатерининском зале Кремля.

 

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