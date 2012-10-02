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//Общество

Сбербанк назвал причины задержек переводов для Евгении Чириковой

2 октября 2012, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сбербанк объяснил причины задержек переводов для кандидата в мэры подмосковных Химок Евгении Чириковой.

Согласно сообщению пресс-центра Среднерусского банка Сбербанка России, переводы на избирательный счет Евгении Чириковой не попадают адресату из-за неполных или неверных реквизитов в платежных документах.

Трудности с переводом возникают из-за того, что кандидат в мэры Химок предложила своим избирателям для совершения перевода платежную форму ПД-4, которая для этого не предназначена, сообщает Лента.ру. В подавляющем большинстве случаев сотрудникам банка удаётся разобраться в ситуации и помочь клиентам в выполнении платежа, заполнив необходимую для выполнения пожертвования форму на перевод средств.

В "Живом журнале" Чириковой специалист Службы заботы о клиентах Сбербанка дал более подробные пояснения. По словам Валерия Курина, платеж и перевод средств - это разные услуги, для обработки которых требуются разные реквизиты.

"АН" сообщали, что кандидат на пост мэра Химок, лидер движения  "В защиту Химкинского леса"  Евгения Чирикова обвинила Сбербанк в срыве своей избирательной кампании и подает жалобу.

Выборы в Химках состоятся 14 октября, всего для участи в них зарегистрированы 16 кандидатов.

ИЧ

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