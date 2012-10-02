Полиция усилила меры безопасности в московском метро из-за футбольного матча

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2 октября 2012, 21:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве во вторник вечером полиция усилила меры безопасности в метро из-за футбольного матча "Спартак" (Москва) - "Селтик" (Глазго, Шотландия). Матч проходит на стадионе "Лужники".

По словам очевидцев, на станции метро "Парк культуры-кольцевая" отмечается значительное увеличение числа пассажиров. Усиленные наряды полиции дежурят там с 18:00. На станцию из вестибюля ведет только один эскалатор, два работают на подъем. Это вызвало затруднения для пассажиров, образовалась "пробка", сообщает РИА Новости.

По данным столичного главка МВД, безопасность людей на стадионе "Лужники", находящийся на станции метро "Спортивная", обеспечивают около 2,75 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе 1,5 тысячи военнослужащих внутренних войск МВД России.