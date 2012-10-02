Союз чеченской молодежи Москвы научит земляков жить в столице

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2 октября 2012, 21:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

grozny-inform.ru

Союз чеченской молодежи Москвы намерен провести профилактические встречи с земляками, которые недавно приехали в столицу или учатся здесь в вузах.

Это решение появилось после инцидента около станции метро «Парк культуры», когда трое уроженцев Чечни подрались с журналистом интернет-портала «Фонтанка.ру».

Молодым чеченцам объяснят, как им необходимо себя вести в Москве, чтобы их поступки не оставляли негативное впечатление обо всем народе, пишет газета «Известия». Но задержанные себя виновными не признают и утверждают, что они стали жертвой журналиста.

Лидеры чеченской диаспоры Москвы намерены побеседовать не только со студентами, но и со всеми молодыми людьми, недавно приехавшими из Чечни. Явка для земляков будет обязательной, пояснил председатель Союза чеченской молодежи Москвы Рустам Тапаев.

По словам Тапаева, они также намерены изменить точку зрения приезжих из Чечни, которые думают, что Москва — большой город, поэтому об их поступках на родине никто не узнает.

Полиция Москвы продолжает разбираться в обстоятельствах инцидента с участием чеченцев. Напомним, что в воскресенье, 30 сентября, на станции метро «Парк культуры» журналист петербургского интернет-издания «Фонтанка.ру» Кирилл Панченко выяснял отношения с тремя уроженцами Чечни. Словесная перепалка закончилась поножовщиной. Его оппоненты были задержаны полицией через полчаса на станции метро «Библиотека имени Ленина».

Ими оказались 20-летний житель села Алхан-Кала Ризван Исаев, 22-летний Ахмед Мусаев, а также 23-летний Магомед-эми Хаидов. Чеченцы не были зарегистрированы в Москве, снимали квартиру на Щелковском шоссе, нигде не учились.