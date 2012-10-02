Назван состав сборной России на отборочных матчах ЧМ по футболу

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2 октября 2012, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

pda.ekburg.ru

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Фабио Капелло определился с окончательным списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата мира-2014 с Португалией и Азербайджаном.

Список футболистов 2 октября размещен на сайте Российского футбольного союза. Включены 24 футболиста: вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Анжи»), Антон Шунин («Динамо» М); защитники Александр Анюков, Ренат Янбаев (оба — «Зенит»), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все — ЦСКА), Андрей Ещенко («Локомотив»), Владимир Гранат («Динамо» М); полузащитники Динияр Билялетдинов, Дмитрий Комбаров (оба — «Спартак» М), Владимир Быстров, Игорь Денисов, Виктор Файзулин, Роман Широков (все — «Зенит»), Денис Глушаков, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Алан Дзагоев (ЦСКА); нападающие Максим Григорьев («Локомотив»), Артем Дзюба («Спартак» М), Александр Кержаков («Зенит»), Александр Кокорин («Динамо» М).