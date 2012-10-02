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//Общество

Основатель Facebook Марк Цукерберг выступает перед студентами

2 октября 2012, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил с лекцией перед студентами Московского государственного университета. Желающих воочию увидеть и послушать американского миллиардера было так много, гораздо больше, чем мест в аудитории, что студентов выбирали с помощью лотереи.

Встреча проходит в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ. Основатель Facebook высказал пожелание, чтобы на лекции присутствовали студенты трех факультетов: журналистики, механико-математического и вычислительной математики и кибернетики. Ректор МГУ Виктор Садовничий подарил Цукербергу статуэтку со зданием МГУ. В ответ создатель Facebook презентовал ректору толстовку с логотипом соцсети. Садовничий сразу же ее надел, сообщает ridus.ru.

На сцену вышла девушка в футболке с надписью Facebook. Студентка шокировала Цукерберга: она села фотографироваться на коленях у него.

"АН" сообщали, что накануне Марк Цукерберг встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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