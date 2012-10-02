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2 октября 2012, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин произвел кадровые изменения в системе МВД Российской Федерации. Путин 2 октября подписал указ о назначении полковника полиции Сергея Галкина начальником Управления МВД РФ по Тульской области. Тем же указом полковник полиции Сергей Губарев назначен начальником Управления МВД РФ по Владимирской области.

Согласно Указу «О назначении на должность и освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», полковник полиции Роман Деев назначен начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю; полковник полиции Сергей Скубак – начальником управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД по г. Москве.

Освобожден от должности заместитель министра МВД по Татарстану, начальник главного следственного управления Алексей Селивановский.Тем же указом президент освободил от занимаемой должности полковника полиции замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Юрия Губина.