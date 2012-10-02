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2 октября 2012, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Кандидат на пост мэра Химок, лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова обвинила Сбербанк в срыве своей избирательной кампании и подает жалобу. Сбербанк ситуацию не комментирует.



«Я получила от людей, которые хотели пополнить мой избирательный фонд, жалобы на то, что они сталкиваются с проблемами. Сбербанк отказывается принимать платежи по тем реквизитам, которые нам же сам и выдал, или они принимают платеж, а потом отправляют назад. Мы сегодня распечатали заявления от людей, которые не смогли пополнить мой избирательный счет, и подаем жалобы в Сбербанк», – цитирует ее слова gazeta.ru. «Это препятствие для моей предвыборной агитации. Я не могу использовать какие-то иные средства, кроме средств своего избирательного счета на предвыборную кампанию в Химках. Дальше будем думать, что делать», – подытожила кандидат в мэры.

При этом, указывает Чирикова, на ее сайте опубликованы именно те реквизиты, которые ей дали в Сбербанке. Кроме того, там же размещена ссылка на бланк перевода с уже заполненными полями.

В Сбербанке не смогли оперативно прокомментировать эту ситуацию.

Во время избирательной кампании все кандидаты должны оплачивать свои траты со своего избирательного счета. На него могут перечислять деньги как физические, так и юридические лица. Максимальный платеж от физического лица составляет две тысячи рублей.







