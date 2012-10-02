Рогозин: В России в ближайшие дни появится «суперхолдинг» по гиперзвуку

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2 октября 2012, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Дмитрий Рогозин во вторник, 2 октября, сообщил о том, что в России уже в ближайшие дни может быть создан холдинг по разработке гиперзвуковых технологий.

«Промышленная кооперация по данной теме сложилась де-факто, де-юре еще нет, мы ждем, что де-юре сложится», - пояснил вице-премьер.

По его словам, фактически кооперация сложилась «на основе тех структур, которые занимаются системами разгона и выведения летательных аппаратов на подобного рода орбиты, на подобного рода высоты».

Рогозин уточнил, что в «суперхолдинг» могут войти Московский институт теплотехники, НПО машиностроения, концерн «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ), сообщает РИА Новости.

По мнению Рогозина, «проект по гиперзвуку можно сравнить по своему значению и по возможному научно-техническому прорыву с созданием атомной бомбы».

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создана в 2002 на базе ФГУП ГНПЦ «Звезда-Стрела» и включает ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования.

Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» была создана более 50 лет назад и сейчас является одним из ведущих ракетно-космических предприятий России. Основные направления производственной деятельности - боевые комплексы с крылатыми ракетами, стратегические ракетные комплексы и ракеты-носители, интегрированные информационно-космические системы.