Путин: Кудрин из власти удрал и думает, что может форум прогуливать

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2 октября 2012, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме "Россия зовет" заметил, что экс-глава Минфина Алексей Кудрин отсутствует в зале. "Здесь вот табличка его есть, а его самого нет».



Он из исполнительных органов власти удрал и теперь думает, что ему можно нарушать дисциплину. Где-то разгуливает", - сказал Владимир Путин.



При этом он напомнил, что именно Кудрин предложил ввести 13-процентную шкалу подоходного налога, после чего его собираемость резко выросла.

Говоря о деятельности Кудрина, президент также отметил, что именно экс-министр убедил его отменить дорожные фонды.

"Так что вы свои претензии к нему тоже при очередной встрече обратите. Мы сейчас их вернули (дорожные фонды), но в несколько другом формате и другие там несколько источники финансирования, но дорожные фонды восстановлены - и федеральный дорожный фонд, и региональные дорожные фонды", - сказал Путин, добавив, что средства, которые в фондах будут скапливаться, достаточно большие, сообщает РИА Новости.



"Они в разы больше, чем были в субъектах Федерации на эти цели. Я надеюсь, что, если будем двигаться по всем этим направлениям - и облигации будем выпускать, и будем увеличивать прямое финансирование из федерального бюджета, и формировать региональные дорожные фонды, то мы и эту проблему (с дорогами в России) непременно решим", - отметил глава государства.





