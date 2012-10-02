Дмитрий Медведев стал почетным профессором Дагестанской Медакадемии

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2 октября 2012, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Махачкале премьер-министру России Дмитрию Медведеву во вторник присвоили почетное звание профессора Государственной Дагестанской медицинской академии. Глава правительства присутствовал на ученом совете Медакадемии. Здесь ему вручили соответствующий документ и мантию.

Медведев отметил, что у него первое почетное звание профессора медицинской академии и пошутил, что теперь сможет читать лекции по медицинским темам.

Говоря о медицинских проблемах округа, премьер отметил, что младенческая смертность в регионе в два раза превышает средние показатели по стране. Премьер отметил, что за последние годы удалось сделать рывок в этом направлении и перейти на систему, одобренную ВОЗ, сообщает РИА Новости. Он уточнил, что эта система заставляет принимать решения по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела. "Это, не скрою, стоит денег, но человеческая жизнь бесценна", — подчеркнул Медведев.

В Махачкале Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского округа. В первую очередь оно будет посвящено развитию систем здравоохранения и образования в округе, финансированию создания туристического кластера.