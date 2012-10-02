Медведев о стрельбе на свадьбе: в США полиция открыла бы огонь на поражение

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2 октября 2012, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент со стрельбой на свадьбе в центре Москвы, заявил, что культуру общежития надо воспитывать с младенчества и стрелять на радостях нельзя ни в одном городе мира.

"Есть разные культурные традиции, но правовые нормы еще никто не отменял, поэтому, скажем, стрелять в воздух нельзя на радостях ни в Москве, ни в Махачкале, ни в Нью-Йорке", - заявил Медведев на заседании правительственной комиссии по развитию Северокавказского округа в Махачкале.



Если бы что-то подобное случилось, например, в Нью-Йорке, то "это могло бы закончиться весьма печально - полиция открыла бы огонь на поражение и была бы в этом оправдана".

"Поэтому еще раз обращаю внимание, что мы должны заниматься воспитанием культуры общежития с малолетнего возраста. Заниматься постоянно и заниматься все вместе", - сказал Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.