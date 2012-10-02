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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Иван Ургант близко познакомился с создателем Facebook Марком Цукербергом

2 октября 2012, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Создатель Facebook Марк Цукерберг в понедельник днем встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а вечером в программе "Вечерний Ургант" американский бизнесмен помог Ивану Урганту создать страницу в социальной сети.

В передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале Цукерберг ответил на вопросы телеведущего. Он рассказал, в каких направлениях видит развитие сотрудничества с Россией и о чем говорил с российским премьером. Основатель Facebook поделился, что днем прогулялся по Москве и посетил Макдоналдс. По его словам, на встрече с Медведевым было очень весело, у них состоялся интересный разговор. Цукерберг заверил, что не собирается вывозить российских программистов в США. "У нас есть платформа, во всех странах мы создаем приложения для компьютеров, телефонов. Теперь хотим сделать Facebook успешным и для России", - рассказал он о планах.

Оказывается, основатель соцсети - дальтоник и лучше всего различает синий цвет. Этим объясняется, почему Facebook стал синим. Он показал страничку в соцсети своей собаки.

Ивану Урганту миллиардер помог заполнить личный профиль.

ИЧ

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