Песков призвал дождаться официальных итогов выборов в Грузии

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2 октября 2012, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации на парламентских выборах в Грузии, призвал дождаться их официальных итогов, несмотря на заявление Михаила Саакашвили.

По предварительным данным, победу на выборах в Грузии одерживает оппозиция, но пока подсчитано менее 30% голосов. Михаил Саакашвили уже объявил об уходе правящей партии в оппозицию, признав этим победу своих оппонентов. Лидерство оппозиции он признавал еще вчера, правда, по одномандатным округам.



"Выборы в Грузии состоялись... там продолжается подсчет голосов. По предварительным данным, насколько мы можем понять, выбор большинства населения не в пользу действующей власти. Будем ждать официальных итогов", - сказал Песков, сообщает РИА Новости.



В Москве неоднократно заявляли, что не будут иметь никаких дел с Саакашвили после того, как грузинские войска в августе 2008 года развязали военные действия в Южной Осетии. Дипотношений между РФ и Грузией сейчас нет.



