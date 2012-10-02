«Аэрофлот» намерен судиться с «Шереметьево»

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2 октября 2012, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» намерен судиться в аэропортом «Шереметьево». Обратиться с очередным иском к аэропорту авиакомпания вынуждена из-за задержек рейсов, вызванных внеплановым ремонтом взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево».

По данным авиакомпании, с 1 октября в аэропорту происходят массовые задержи рейсов, которые составляют от 16 минут до семи часов. В сообщении авиаперевозчика отмечается, что аэропорт «Шереметьево» согласовал «Аэрофлоту» в полном объеме расписание полетов на апрель-октябрь 2012 года, а о необходимости срочно изменить график с 1 октября сообщил только 5 сентября, когда большая часть билетов уже была реализована.

«АН» сообщали, что первый замгендиректора «Аэрофлота» Андрей Калмыков в Twitter написал: «Хроника необъявленной войны: за сутки из-за «планового» ремонта ВПП мы задержали 76 рейсов!».

«Шереметьево» закрыло на ремонтные работы один из участков ВПП-1, что снизило пропускную способность аэропорта, с 1 по 15 октября 2012 года. Согласно сообщению пресс-службы «Шереметьево», ремонт был плановым, а все авиаперевозчики, в том числе и «Аэрофлот», были заранее оповещены и скорректировали свое расписание полетов.