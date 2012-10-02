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2 октября 2012, 15:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Активисты общественного движения "Архнадзор" обратились в правительство Москвы с призывом немедленно приостановить работы по укладке новой брусчатки на Кузнецком мосту и скорректировать проект реконструкции дорожного покрытия с целью сохранения исторического облика района.

В редакцию "АН" поступило письмо: "Не прошло и месяца с момента скандала, вызванного попыткой заменить брусчатку на Баррикадной улице современным пиленым гранитом. После взрыва негодования и неуклюжих оправданий префектуры ЦАО работы были приостановлены. Прозвучали успокоительные заверения; власти сообщили, что передумали менять вид покрытия, что дорога будет просто отремонтирована, и старая брусчатка уложена на прежнее место. Казалось бы, инцидент был исчерпан. Казалось, что власти Москвы осознали важность поддержания исторического дорожного покрытия в неизменном виде в тех считанных местах города, где оно еще сохранилось. Но, увы, урок Баррикадной, как выясняется, не был усвоен.

Сегодня подобное повторяется на Кузнецком Мосту.

Дорожное покрытие на этой улице давно нуждалось в серьезном ремонте, особенно учитывая то, что Кузнецкий Мост вошел в число пешеходных зон Москвы, состоянием которых недавно озаботились городские власти.

Ремонтные работы начались силами ОАО «Дормост», однако их первые видимые результаты повергают в шок.

Еще недавно вся поверхность улицы на ширину около13 метров от тротуара до тротуара была покрыта единым панцирем брусчатки темно-серого цвета. Теперь, в соответствии с неким проектом, реализация которого началась на днях, на участке от Неглинной до Рождественки историческое мощение сохраняется только на середине улицы, а вдоль обоих тротуаров возникают гладкие полосы светло-серого гранита, каждая шириной по 1,6 метра. Таким образом, утрачивается около четверти площади исторического дорожного покрытия, и мощение приобретает вид, совершенно не свойственный ни Кузнецкому Мосту, ни вообще исторической Москве. Мощение брусчаткой, безусловно, является одним из важнейших элементов, формирующих облик Кузнецкого моста как исторической улицы Москвы. Наряду с Красной площадью и улицей Баррикадной это одна из территорий города, где каменная мостовая преемственно воспроизводится не менее полутора столетий.

Но сегодня на Кузнецком Мосту, как незадолго до этого - на Баррикадной, за счет средств городского бюджета производятся работы, ведущие к грубому искажению исторической городской среды. Какие еще изменения в облике улиц сулит загадочный проект — неизвестно.

Общественное движение «Архнадзор» напоминает, что улица Кузнецкий Мост находится в самом сердце Москвы, вокруг находится множество памятников архитектуры и исторических домов. Как следствие, вся территория охвачена единым режимом объединенной охранной зоны. Это значит, что здесь под государственной охраной находятся не только отдельные здания, но и городская среда в целом.

Произвольное изменение характера уникального дорожного покрытия на территории объединенной охранной зоны мы расцениваем как вандализм и очередное проявление низкого уровня культуры и равнодушия городских служб к сохранению красоты и исторической памяти Москвы.

Помимо грубого искажения облика любимой всеми улицы нельзя не обратить внимание на такую техническую особенность проекта, как организация водостока. На территории пешеходной зоны потоки воды решено пустить прямо по поверхности мостовой. Для этого вдоль тротуаров укладываются гранитные плиты с желобами. Учитывая, что эта часть Кузнецкого моста находится на склоне, нетрудно представить себе, как уже наступающей осенью люди, желающие во время дождя перейти с одной стороны улицы на другую, будут вынуждены форсировать на своем пути две водные преграды".















