Cамый длинный автодорожный тоннель построен в России

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2 октября 2012, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Буйнакском районе Республики Дагестан сегодня завершились работы по вводу в эксплуатацию Гимринского автодорожного тоннеля. Сметная стоимость строительства составила 9,8 млрд руб.

Тоннель соединяет Буйнакский район и село Гимры. Это самый длинный в России тоннель - около 4,3 тыс. м, он обеспечивает наиболее короткую и не зависящую от погодных условий связь 8 районов горного Дагестана с железной дорогой и центром республики.



Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования тоннеля предусмотрена автоматизированная система управления всеми технологическими процессами с созданием центрального диспетчерского управления, сообщает РБК. Кроме этого, в тоннеле установлена сейсмическая лаборатория, способная своевременно информировать о сейсмоактивности в регионе и за его пределами.



