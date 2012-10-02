Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Cамый длинный автодорожный тоннель построен в России

2 октября 2012, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Буйнакском районе Республики Дагестан сегодня завершились работы по вводу в эксплуатацию Гимринского автодорожного тоннеля. Сметная стоимость строительства составила 9,8 млрд руб.

 Тоннель соединяет Буйнакский район и село Гимры. Это самый длинный в России тоннель  - около 4,3 тыс. м, он обеспечивает наиболее короткую и не зависящую от погодных условий связь 8 районов горного Дагестана с железной дорогой и центром республики.


Для обеспечения эффективного и безопасного функционирования тоннеля предусмотрена автоматизированная система управления всеми технологическими процессами с созданием центрального диспетчерского управления, сообщает РБК. Кроме этого, в тоннеле установлена сейсмическая лаборатория, способная своевременно информировать о сейсмоактивности в регионе и за его пределами.

НС

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан