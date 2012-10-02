В Москве у нелегалов изъяли 400 автомобилей и отправили на спецстоянку

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2 октября 2012, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

С марта 2012г. столичные полицейские, исполняя поручения мэра Москвы Сергея Собянина, в ходе оперативно-профилактических мероприятий изъяли более 400 автомобилей у нелегальных таксистов.

Машины были помещены на спецстоянки.

В ходе проверок у большинства таксистов не оказывалось никаких документов, которые подтверждали бы законность перевозок. Стоимость нелегальных поездок по одному и тому же маршруту сильно колебалась.

За период проведения мероприятий по проверке нелегальных таксистов Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы было выдано более 19 тыс. разрешений на перевозку пассажиров.



