Следственный комитет решил помогать выпускникам детдомов

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2 октября 2012, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Следственном комитете решили создать совет по оказанию помощи выпускникам и воспитанникам детских домов. Об этом сегодня сообщил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

"Такая инициатива обоснована тем, что для нас защита прав социально незащищенных групп граждан, в первую очередь детей, имеет особое значение. И с любым преступным насилием в отношении несовершеннолетних мы совместно с институтами гражданского общества вели и ведём непримиримую борьбу", - сказал он, сообщает РИА Новости.

Совет будет решать вопросы успешной социальной адаптации сирот и устранение нарушений жилищных, трудовых и других прав таких детей.

Глава СК посетовал, что в России не существует единой государственной статистической базы данных на беспризорных несовершеннолетних, а также детей группы социального риска, что не позволяет на федеральном уровне оценить масштабы данного явления.



