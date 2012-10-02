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Организаторов выставки, посвященной Pussy Riot, вызвали к следователю
2 октября 2012, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Художницу выставки «Духовная брань» на Винзаводе вызвали на допрос. Об этом рассказала член оппозиционного движения «Партия 5 декабря» Наталья Пелевина. Вызов связан с неким «мониторингом соцсетей», больше никакой информации нет.
В настоящее время художница Евгения Мальцева и организатор выставки Виктор Бондаренко находятся у следователя.
Выставка «Духовная брань» на Винзаводе посвящена участницам панк-группы Pussy Riot. На выставке представлены четыре «иконы», написанные Мальцевой на дереве и три картины, изображающие участниц панк-группы Pussy Riot в разноцветных балаклавах.
После того, как в конце сентября выставку атаковали православные активисты и казаки, вход на территорию «Винзавода» временно перекрыт.
В Московском патриархате выставку назвали актом циничного террора в отношении русской культуры.