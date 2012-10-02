Организаторов выставки, посвященной Pussy Riot, вызвали к следователю

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2 октября 2012, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта nnm.ru

Художницу выставки «Духовная брань» на Винзаводе вызвали на допрос. Об этом рассказала член оппозиционного движения «Партия 5 декабря» Наталья Пелевина. Вызов связан с неким «мониторингом соцсетей», больше никакой информации нет.

В настоящее время художница Евгения Мальцева и организатор выставки Виктор Бондаренко находятся у следователя.

Выставка «Духовная брань» на Винзаводе посвящена участницам панк-группы Pussy Riot. На выставке представлены четыре «иконы», написанные Мальцевой на дереве и три картины, изображающие участниц панк-группы Pussy Riot в разноцветных балаклавах.



После того, как в конце сентября выставку атаковали православные активисты и казаки, вход на территорию «Винзавода» временно перекрыт.

В Московском патриархате выставку назвали актом циничного террора в отношении русской культуры.



