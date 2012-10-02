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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Организаторов выставки, посвященной Pussy Riot, вызвали к следователю

2 октября 2012, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта nnm.ru
фото с сайта nnm.ru

Художницу выставки «Духовная брань»  на Винзаводе вызвали на допрос. Об этом рассказала член оппозиционного движения «Партия 5 декабря» Наталья Пелевина. Вызов связан с неким «мониторингом соцсетей», больше никакой информации нет.

  В настоящее время художница Евгения Мальцева и организатор выставки Виктор Бондаренко находятся у следователя.
Выставка «Духовная брань» на Винзаводе посвящена участницам панк-группы Pussy Riot. На выставке представлены четыре «иконы», написанные Мальцевой на дереве и три картины, изображающие участниц панк-группы Pussy Riot в разноцветных балаклавах.


После того, как в конце сентября выставку атаковали православные активисты и казаки,  вход на территорию «Винзавода» временно перекрыт.
В Московском патриархате выставку назвали актом циничного террора в отношении русской культуры.

НС

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