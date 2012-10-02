В бюджете Петербурга не предусмотрели деньги на программы безопасности

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2 октября 2012, 11:03 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

riadagestan.ru

Председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов на заседании правительства города попросил предусмотреть в бюджете средства на три ключевые программы по безопасности - по борьбе с наркоманией, по безопасности дорожного движения и «Безопасный город».

Ни на одну из них денег в бюджете не выделили, передает корреспондент «БалтИнфо». Как пояснил председатель комитета по финансам Эдуард Батанов, программы были не согласованы из-за того, что на них предлагалось направить больше средств, чем может позволить себе бюджет. В то же время, ряд мероприятий из программ все же будут профинансированы в рамках разных бюджетных статей. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, заслушав это объяснение, попросил обратить внимание на тему борьбы с наркоманией. По его словам, программа должна работать, тем более что уже реализуемые в этом направлении мероприятия дают результат.