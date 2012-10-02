Дмитрий Медведев будет вести личный прием граждан

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2 октября 2012, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен в ближайшее время провести встречи с гражданами в общественных приемных "Единой России". Где состоится первый прием – пока неизвестно.

По словам источника газеты «Коммерсантъ» в руководстве партии, Дмитрий Медведев "испытывает интерес" к ресурсу общественных приемных и выразил согласие использовать его в работе. В "Единой России" подтвердили эту информацию.



Стоит отметить, что личные встречи Дмитрия Медведева с гражданами никак не отразятся на работе приемных партии "Единая Россия", председателем которой он является, - она продолжится в прежнем режиме.

Напомним, общественные приемные были созданы в 2008 г. по инициативе бывшего премьера и действующего президента России Владимира Путина. Он встречался с гражданами, письменно отвечал на их запросы, а также вел массовое общение с гражданами при помощи телетрансляции в прямом эфире.



После того как Владимир Путин покинул пост председателя "Единой России", появились слухи, что приемные прекратят свое существование, однако позже эти домыслы были опровергнуты. По данным партии, с мая 2012 г. в общественные приемные нового председателя "Единой России" Дмитрия Медведева поступило 38,6 тыс. обращений граждан, причем 26,7 тысячи человек пришли лично, остальные направили письма. В основном, люди жалуются на недостаток жилья (17,5%) и проблемы ЖКХ (19,9%).







