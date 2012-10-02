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//Общество

Путин утвердил состав Комиссии по вопросам гражданства

2 октября 2012, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении состава Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации», сообщает во вторник, 2-го октября, пресс-служба Кремля.
 
Сайт Кремля опубликовал полный текст указа.
 
1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации.
 
2. Признать утратившими силу:
 
Указ Президента Российской Федерации от 22 апреля 2011 г. № 508 «Об утверждении состава Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2357);
 
пункт 5 Указа Президента Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 104 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 5, ст. 580).
 
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Состав Комиссии по вопросам гражданства при Президенте 
 
Школов Е.М. – помощник Президента (председатель Комиссии)
 
Жуйков Д. С. – начальник Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан (первый заместитель председателя Комиссии)
 
Карлов А.Г. – директор департамента МИДа России (заместитель председателя Комиссии)
 
Ромодановский К.О. – руководитель ФМС России (заместитель председателя Комиссии)
 
Локаткина Т.А. – референт Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан (секретарь Комиссии)
 
Алханов А.Д. – заместитель Министра юстиции
 
Буксман А.Э. – первый заместитель Генерального прокурора (по согласованию)
 
Герасимов С.А. – заместитель Министра внутренних дел
 
Гончаренко П.А. – начальник управления аппарата Правительства Москвы (по согласованию)
 
Горемыкин В.П. – начальник главного управления Минобороны России
 
Колесников Е.И. – заместитель директора – начальник управления СВР России
 
Клименченок А.С. – статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга
 
Пчелинцев С.В. – заместитель начальника Государственно-правового управления Президента
 
Суринов А.Е. – руководитель Росстата
 
Суслов Н.Н. – заместитель начальника Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан
 
Христофоров B.C. – начальник управления ФСБ России
 
Шевелев В.Н. – заместитель начальника Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан
ЕП

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