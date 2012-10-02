Путин утвердил состав Комиссии по вопросам гражданства

//Общество

2 октября 2012, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении состава Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации», сообщает во вторник, 2-го октября, пресс-служба Кремля.

Сайт Кремля опубликовал полный текст указа.

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 22 апреля 2011 г. № 508 «Об утверждении состава Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2357);

пункт 5 Указа Президента Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 104 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 5, ст. 580).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Состав Комиссии по вопросам гражданства при Президенте

Школов Е.М. – помощник Президента (председатель Комиссии)

Жуйков Д. С. – начальник Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан (первый заместитель председателя Комиссии)

Карлов А.Г. – директор департамента МИДа России (заместитель председателя Комиссии)

Ромодановский К.О. – руководитель ФМС России (заместитель председателя Комиссии)

Локаткина Т.А. – референт Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан (секретарь Комиссии)

Алханов А.Д. – заместитель Министра юстиции

Буксман А.Э. – первый заместитель Генерального прокурора (по согласованию)

Герасимов С.А. – заместитель Министра внутренних дел

Гончаренко П.А. – начальник управления аппарата Правительства Москвы (по согласованию)

Горемыкин В.П. – начальник главного управления Минобороны России

Колесников Е.И. – заместитель директора – начальник управления СВР России

Клименченок А.С. – статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга

Пчелинцев С.В. – заместитель начальника Государственно-правового управления Президента

Суринов А.Е. – руководитель Росстата

Суслов Н.Н. – заместитель начальника Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан

Христофоров B.C. – начальник управления ФСБ России

Шевелев В.Н. – заместитель начальника Управления Президента по обеспечению конституционных прав граждан