Московские байкеры хотят обсудить с полицией поведение приезжих

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2 октября 2012, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Столичные байкеры требуют личной встречи с главой столичного ГУ МВД Анатолием Якуниным, хотят обсудить с ним угрозы общественному порядку со стороны приезжих и настаивают на контроле расследования нападения на журналиста.

Также мотолюбители настаивают на том, чтобы руководство московской полиции взяло под контроль расследование нападения на журналиста петербургского издания "Фонтанка.ру" Кирилла Панченко.

"Вчера ближе к полуночи около тридцати байкеров прибыли на Петровку, 38, где подали заявление в установленном порядке. В полиции нам сообщили, что дело будет расследовано должным образом и ни одна улика не потеряется", — сказал сегодня координатор мотосообщества Арсений Райский, сообщают vesti.ru.



Комментируя стремление соратников встретиться с Анатолием Якуниным, байкер посетовал: "Простые люди не чувствуют себя в безопасности в собственном городе — это всем надоело. Либо защитите людей, либо не мешайте им защищаться".