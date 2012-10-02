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//Общество

Московские байкеры хотят обсудить с полицией поведение приезжих

2 октября 2012, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Столичные байкеры требуют личной встречи с главой столичного ГУ МВД Анатолием Якуниным, хотят обсудить с ним угрозы общественному порядку со стороны приезжих  и настаивают на контроле расследования нападения на журналиста.

 Также мотолюбители настаивают на том, чтобы руководство московской полиции взяло под контроль расследование нападения на журналиста петербургского издания "Фонтанка.ру" Кирилла Панченко.
"Вчера ближе к полуночи около тридцати байкеров прибыли на Петровку, 38, где подали заявление в установленном порядке. В полиции нам сообщили, что дело будет расследовано должным образом и ни одна улика не потеряется", — сказал сегодня координатор мотосообщества Арсений Райский, сообщают vesti.ru.


Комментируя стремление соратников встретиться с Анатолием Якуниным, байкер посетовал: "Простые люди не чувствуют себя в безопасности в собственном городе — это всем надоело. Либо защитите людей, либо не мешайте им защищаться".

НС

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