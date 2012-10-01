В Москву доставлены пострадавшие при пожаре на заводе в Югре. ВИДЕО

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1 октября 2012, 23:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Самолет МЧС в понедельник доставил в Москву четверых пострадавших при пожаре на заводе в Ханты-Мансийском автономном округе. Во время полета они находились в специальных медицинских модулях.

Всю необходимую медицинскую помощь им оказывали врачи отряда "Центроспас" и специалисты Всероссийского центра медицины катастроф "Защита".

Как сообщили в Управлении информации МЧС, самолет МЧС Ил-76 с пострадавшими на борту приземлился в 21:49 по московскому времени на подмосковном аэродроме "Раменское", передали Вести. Самолет на аэродроме встречали бригады скорой помощи.

По словам медиков, за время полета состояние раненых не ухудшилось.

"АН" писали, что крупный пожар на заводе по переработке нефтешлама, расположенном между Ханты-Мансийском и Тюменью, произошел в минувшую субботу. В результате погибли 8 человек и еще столько же пострадали. В окружную больницу госпитализировали семерых пострадавших с обширными ожогами. По данным Следственного комитета, причиной пожара стал взрыв.