Органы соцопеки Финляндии отказали во встрече нашим дипломатам

//Общество

1 октября 2012, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Российские дипломаты планировали встретиться с представителями финских социальных властей. Финская сторона отказывается от конструктивного сотрудничества с РФ по делу Анастасии Завгородней.

Об этом сообщает сегодня департамент информации и печати МИД РФ.

"К сожалению, финляндская сторона ведет себя вызывающе неконструктивно. Органы соцопеки отказались сегодня встречаться с российскими дипломатами. Настаиваем на скорейшем проведении такой встречи", - говорится в сообщении.



"Складывается впечатление, что ссылками на "конфиденциальность" и "исключительную компетентность социальных служб" в Финляндии пытаются прикрыть нежелание досконально разобраться в ситуации. Прискорбно, что в появившемся на днях докладе комиссара Совета Европы по правам человека Нила Муйжниекса отмечается, что русскоязычные жители называются одними из "наиболее вероятных жертв расизма и ксенофобии в Финляндии", - отмечают в министерстве.

"Настоятельно призываем наших финских коллег к конструктивному и взаимоуважительному взаимодействию в вопросах обеспечения прав детей в смешанных семьях и в семейных конфликтах. Рассчитываем, что Хельсинки без промедления откликнется на наши неоднократные предложения о создании двустороннего правового механизма обсуждения и решения подобного рода проблем, чтобы они не омрачали российско-финляндские отношения", - говорится в сообщении МИД.



Ранее «АН» сообщали: Российские дипломаты должны сегодня встретиться с представителями социальных властей Финляндии по делу россиянки Анастасии Завгородней, у которой забрали четырех детей без всяких оснований. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов планирует опротестовать антирусские высказывания финских правозащитников и искаженную информацию Минздрава Финляндии о системе защиты прав детей в России.







