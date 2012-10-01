В Москве изменена схема движения на Мичуринском проспекте

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1 октября 2012, 21:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта igry.tsn.ua

В Москве в связи со строительством метро в Западном административном округе столицы изменена схема дорожного движения на Мичуринском проспекте, сообщили в понедельник в пресс-службе городского управления ГИБДД.



На период строительства станции метро на пересечении Университетского и Мичуринского проспектов движение транспорта будет осуществляться по улице Дружбы в сторону области и по улице Менделеева в сторону центральной части города и в сторону области, передал "Маяк".