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В Москве изменена схема движения на Мичуринском проспекте
1 октября 2012, 21:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в связи со строительством метро в Западном административном округе столицы изменена схема дорожного движения на Мичуринском проспекте, сообщили в понедельник в пресс-службе городского управления ГИБДД.
На период строительства станции метро на пересечении Университетского и Мичуринского проспектов движение транспорта будет осуществляться по улице Дружбы в сторону области и по улице Менделеева в сторону центральной части города и в сторону области, передал "Маяк".
ЛБ