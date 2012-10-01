Владимир Кличко записал видеообращение к фанатам (ВИДЕО)

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1 октября 2012, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Перед отъездом в тренировочный лагерь для подготовки к бою с Марицшем Вахом абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к фанатам:

«Здравствуйте фанаты Кличко. Я Владимир Кличко. Я был занят на протяжении прошедших нескольких недель и месяцев. Я много работал, делал множество вещей, но теперь пришла пора отправляться в тренировочный лагерь и заняться подготовкой к следующему бою против Мариуша Ваха, который состоится 10 ноября. Он состоится в Гамбурге на небольшой арене (вмещает 16 тысяч человек).

Мариуш Вах – очень особенный боец. Я никогда не дрался с соперником, который выше меня. Он тяжелее, моложе и, к тому же, еще не проигрывал.

На протяжении следующих недель я буду рассказывать, как проходит подготовка в тренировочном лагере.

Желаю Вам удачи, скоро увидимся».