Cо стрельбой на свадьбе в Москве придется разбираться депутатам Мосгордумы

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1 октября 2012, 20:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

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Депутатам Мосгордумы придется разбираться с уроженцами Дагестанца, устроившими стрельбу из автомобилей свадебного кортежа в центре Москвы в минувшее воскресенье.

Комиссия по организации работы Мосгордумы поручила спикеру столичного парламента Владимиру Платонову запросить в Главном управлении МВД РФ по городу Москве обстоятельства инцидента, произошедшего на Тверской улице.

По предложению депутата Людмилы Стебенковой поручено запросить сведения об обстоятельствах инцидента и санкциях, примененных к его участникам. Об этом сообщается на сайте Московской городской Думы.

Свадебный кортеж двигался по Ленинградскому проспекту в сторону Тверской улицы. Во время движения началась стрельба в воздух из травматического огнестрельного оружия. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Полицейские задержали 15 человек и девять машин. Были составлены административные протоколы. Одного задержанного оштрафовали на 2 тысячи рублей за стрельбу и изъяли пистолет. Еще восьмерых оштрафовали за звуковые сигналы и тонировку, после чего всех отпустили.

Происшествием заинтересовались и в Госдуме. Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк предложил ужесточить наказание за хулиганство с использованием оружия.