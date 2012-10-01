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1 октября 2012, 20:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по развитию столичного транспортного узла выдал в понедельник юбилейное двадцатитысячное разрешение на осуществление таксомоторной деятельности в городе.

По словам мэра Москвы, за год работы закона "О такси" количество легальных перевозчиков с лицензией увеличилось более чем вдвое. а число "бомбил" значительно сократилось.

Сколько бы городских проблем не приходилось решать в Москве, транспортная остается самой главной, требующей самых больших расходов. Например, заказывая трансфер из аэропорта Барселоны, к вам всегда приедет профессиональный водитель!

"Вы знаете, что год назад были серьезные дебаты - как развивать такси, каким образом его регулировать. Были предложения, что вообще ничего не надо, что это рынок, который сам себя отрегулирует. Но за 20 лет он так себя отрегулировал, что у нас вообще исчезло легальное такси. Такой ситуации, такой проблемы нет практически ни в одном крупном городе мира", - подчеркнул мэр Москвы передал ТВЦ.

Руководитель таксомоторной компании, ставший обладателем 20-тысячной лицензии, пояснил, что каждый из тысячи автомобилей в его автопарке оформлен подобным образом. В результате это такси как легальный перевозчик не имеет проблем с законом и пользуется всей городской инфраструктурой, созданной для официальных таксомоторов. Например, специализированными стоянками у аэропортов и вокзалов. Документ выдается бесплатно и действует 5 лет в Москве и Московской области.

В московском правительстве подсчитали, что за год, пока действует новый закон "О такси", число легальных перевозчиков увеличилось вдвое при значительном сокращении их нелегальных конкурентов. И процесс выдавливания "бомбил", несмотря всю его сложность, будет продолжен.