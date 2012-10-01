//Общество

1 октября 2012, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

islamrf.net

Дочь Рамзана Кадырова Айшат выучила наизусть все 114 сур Корана. 14-летняя девочка очень порадовала отца. Айшат учила суры два года и теперь получила право называться хафизом.

В исламе так называют мусульман, которых причисляют к духовному сословию за знание всего Корана наизусть.

Айшат Кадырова таким образом в свои 14 лет стала вторым хафизом в семье Кадыровых. Ранее экзамены на право называться хафизом сдал племянник главы Чечни - Хамзат. В настоящее время он руководит школой хафизов в селе Центарой, которая носит имя его отца Зелимхана Кадырова.

«Я сегодня узнал, что такое настоящая радость. Благодаря милости Всевышнего, вашему усердию и стараниям самой Айшат она сумела выучить Коран. Этот день самый счастливый в моей жизни. Да благословит вас Аллах на добрые дела», - сказал Кадыров.

Айшат неоднократно становилась победительницей республиканских конкурсов среди чтиц Корана.

В апреле теущего года появилась информация о том, что всемирно известный кувейтский чтец Священного Корана, хафиз Шейх Мишари Рашид аль-Афаси и дочь Рамзана Кадырова Хутмат снимут музыкальный клип на нашид «Аррохьман» («Милостливый»).

Нашид, в котором восхваляется Священный Коран и звучит призыв к его изучению, написан по просьбе чеченского лидера одним из самых талантливых исламских поэтов, пишущих на религиозную тематику, Аджланом Сабитом из Йемена.