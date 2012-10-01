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//Общество

Суд признал фильм «Невинность мусульман» экстремистским

1 октября 2012, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Тверской суд Москвы в понедельник признал фильм «Невинность мусульман» экстремистским. Но окончательно считаться таковым снятый в США любительский фильм, вызвавший ажиотаж во всем мире, будет лишь после вступления решения суда в силу - через 30 дней, если не будет обжаловано.

Тверской суд столицы рассмотрел заявление Генпрокуратуры. Полный текст будет обнародован 5 октября.
Кстати, судья Евгений Комиссаров решил просмотреть фрагменты фильма прямо на заседании.

Фильм "Невинность мусульман" привел к волне протестов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также в ряде азиатских стран, население которых исповедует ислам. Разъяренные толпы людей атаковали посольства США в Йемене, Египте, Тунисе, Судане и Ливии, где погиб американский посол Кристофер Стивенс вместе с тремя другими сотрудниками дипмиссии США.

Фильм «Невинность мусульман» привёл к волне протестов в исламском мире. В некоторых странах лента запрещена. Напомним, в минувшую пятницу подобный иск рассматривал Грозненский суд. Он запретил распространение фильма, но экстремистской лента до сегодняшнего дня не была признана.

Общественные активисты ранее обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом не запрещать фильм "Невинность мусульман".

В письме активистов говорится, что "Невинность мусульман" используется как повод к "разгулу насилия и популяризации невежества и религиозного фундаментализма" и повод для шантажа цивилизованного мира.

 

ИЧ

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