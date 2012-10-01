Журналисткой написано заявление на одного из задержанных гостей свадьбы

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1 октября 2012, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция приняла к рассмотрению заявление от журналистки газеты «Вечерняя Москва» Алины Матыченко, которую накануне толкнул один из отпущенных гостей кавказской свадьбы в Москве.

Инцидент со стрельбой в центре Москвы вызвал широкий общественный резонанс и осуждение как со стороны депутатов Госдумы, так и представителей кавказских общественных организаций.

Пострадавшая Алина Матыченко рассказала, что к отделу полиции она приехала по заданию редакции. «Мужчина не выразил никакого желания общаться, и в момент, когда я находилась рядом с ним с телефоном, где была включена камера, он ударил меня локтем в грудную клетку», – сказала она, сообщает gazeta.ru.