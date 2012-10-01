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//Общество

В России запрещен показ фильма "Невинность мусульман" (ВИДЕО)

1 октября 2012, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Содержание фильма "Невинность мусульман" признано экстремистским. Соответствующее решение принял сегодня Тверской суд Москвы, таким образом удовлетворивший заявление столичной прокуратуры.

 Прокурор Виктория Маслова настаивала на том, что фильм "в негативном свете повествует о исламской религии, способствует росту религиозной нетерпимости в Российской Федерации". Также она привела данные экспертизы, установившей в нем наличие материалов экстремистского характера. С сегодняшнего дня на территории России показ официально запрещен.

Ранее "АН" сообщали: Общественные активисты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом не запрещать фильм "Невинность мусульман".

НС

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