Квартира Ксении Собчак завалена обувью Натальи Водяновой

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1 октября 2012, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Известная телеведущая Ксения Собчак получила на днях неожиданный подарок от Натальи Водяновой. Знаменитая российская модель завалила квартиру Собчак бюджетной обувью по цене 699 рублей за пару.



Новая линия бренда Centro – совместная работа дизайнеров компании и Натальи Водяновой, сообщает uznayvse.ru. Коллекция уникальна и лимитирована.

- Вернулась домой - а здесь подарок от Наташи Водяновой! Это новая линия для Centro. Доля Натальи от продаж пойдет на благотворительные цели, - написала Ксения в своем Твиттере и разместила фото.



















