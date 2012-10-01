Собянин: в Москве покончено с транспортным долгостроем

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1 октября 2012, 16:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ.

Москва покончила с транспортным долгостроем, сдав в эксплуатацию все проблемные объекты за последние 2 года. Об этом сообщил сегодня мэр столицы на совещании по вопросам развития московского транспортного узла.

Среди таких долгожданных дорог Сергей Собянин назвал, в частности, выезд из района Куркино, развязку Вешняки - Люберцы, а также соединение Сити и Звенигородского шоссе.

Важнейшей задачей городских властей на ближайшую перспективу мэр определил реконструкцию основных вылетных магистралей Москвы и метрополитена.

"Мы с вами сформировали новую программу строительства метрополитена. И сегодня уже десятки километров метро находятся в стадии строительства. Более того, до конца 2012 года будет улучшено обслуживание около 600 тысяч москвичей. Помимо этого, идет замена подвижного состава, и на 3-х линиях метрополитена уже работают новые современные поезда", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передала пресс-служба столичного правительства.

Как важную часть улучшения транспортной ситуации в городе рассматривают власти столицы и упорядочение работы такси. Сегодня Сергей Собянин вручил руководителю одной из транспортных компаний Москвы 20-тысячное разрешение на осуществление таксомоторной деятельности. Такие документы выдаются бесплатно сроком на 5 лет.

Компания по выдаче удостоверений началась летом прошлого года и подразумевает вытеснение с этого рынка нелегалов. Сертифицированные такси должны быть оборудованы "шашечками".