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Медведев получил от Цукерберга подарок: футболку
1 октября 2012, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер Дмитрий Медведев обсудил с основателем Facebook Марком Цукербергом вопросы урегулирования авторских прав в интернете и получил в подарок футболку с адресом своей странички в соцсети.
Цукерберг во время беседы заявил, что высоко оценивает потенциал российских разработчиков программного обеспечения и будет обсуждать с ними разработку новых приложений для Facebook, которые понравятся российским пользователям.
Также Премьер Дмитрий Медведев и основатель Facebook Марк Цукерберг договорились создать центр исследований и разработок Facebook в России. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.
«У @MedvedevRussia договорились с Цукербергом, что выгоднее открыть центр исследований и разработок Facebook в России», – пишет он в своем Твиттере.
По словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, Facebook может работать в России в качестве компании, работающей над передовыми программными разработками.
Ранее «АН» сообщали, что основатель Facebook на встрече потряс всех своим костюмом.