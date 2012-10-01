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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Медведев получил от Цукерберга подарок: футболку

1 октября 2012, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото РИА "Новости"
фото РИА "Новости"

Премьер Дмитрий Медведев обсудил с основателем Facebook Марком Цукербергом вопросы урегулирования авторских прав в интернете и получил в подарок футболку с адресом своей странички в соцсети.

 Цукерберг во время беседы заявил, что высоко оценивает потенциал российских разработчиков программного обеспечения и будет обсуждать с ними разработку новых приложений для Facebook, которые понравятся российским пользователям.

Также Премьер Дмитрий Медведев и основатель Facebook Марк Цукерберг договорились создать центр исследований и разработок Facebook в России. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

«У @MedvedevRussia договорились с Цукербергом, что выгоднее открыть центр исследований и разработок Facebook в России», – пишет он в своем Твиттере.

По словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, Facebook может работать в России в качестве компании, работающей над передовыми программными разработками.

 Ранее «АН» сообщали, что основатель Facebook на встрече потряс всех своим костюмом.

НС

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