Минтранс РФ проверит всех пассажиров по базам

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1 октября 2012, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта amurmedia.ru

Опубликован приказ Министерства транспорта РФ, утверждающий порядок формирования и ведения единых баз данных пассажиров. Базы будут объединять сведения о пассажирах, пользующихся всеми видами транспорта – воздушным, железнодорожным, морским, автомобильным.

Такая мера необходима для обеспечения безопасности перевозок: единые базы данных позволят оградить законопослушных граждан от нежелательного с точки зрения криминальной или террористической угрозы соседства. Об этом "АН" сообщил в понедельник, 1 октября Информационный центр Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.

Введение подобных баз предусмотрено действующей сейчас Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте. В базу будут вводиться следующие данные: фамилия, имя, отчество пассажира, дата и место его рождения, вид и номер документа, удостоверяющего личность, пункт отправления, пункт назначения, дата поездки. Внедряемые сейчас информационные технологии позволят быстро проверить, не находится ли покупатель билета в розыске или под каким-либо подозрением у правоохранительных органов.

Новая система означает перемены в правилах продажи билетов на некоторых видах транспорта. Если на воздушном и железнодорожном транспорте предъявление документа при покупке билета уже давно привычно, то с междугородними автобусными перевозками ситуация пока другая. Однако уже сейчас в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте отрабатывается технология продажи билетов на автобус по паспортам. Это касается только межрегиональных перевозок, и в утвержденный перечень входят преимущественно маршруты, связывающие крупные города центральной части страны с регионами Северного Кавказа. В ходе пилотного проекта идет оснащение автовокзалов необходимым оборудованием, позволяющим автоматизировать процесс обработки и передачи сведений. Причем делается это за счет средств федерального бюджета. Не исключено, что по итогам анализа работы пилотных зон перечень регионов, где при покупке билета на междугородний автобус понадобится паспорт, будет расширен.

Что касается безопасности самой информации о пассажирах, то передаваться она будет исключительно по закрытым каналам. Формирование баз будет проходить в полном соответствии с законом о защите персональных данных – обещано, что конфиденциальность информации будет гарантирована.

Контроль за передачей транспортными пассажирскими компаниями данных в единую систему будет осуществлять Ространснадзор.

Приказ вступает в силу 1 июля 2013 года – к этому моменту все перевозчики, в том числе и частные, должны быть готовы к новым правилам.

"АН" писали, что комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте утверждена распоряжением правительства от 30 июля 2010 года. Ее цель - защита жизни и здоровья граждан от актов незаконного вмешательства на транспорте, в том числе террористической направленности. На финансирование программы до конца 2013 года запланировано более 46 млрд рублей. На реализацию Программы в 2011 году были направлены средства федерального бюджета в объеме 11 256,4 млн рублей.